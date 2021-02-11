Зеленський пов'язує ескалацію на Донбасі зі спробами тиснути на Україну в ТКГ
Президент Володимир Зеленський 11 лютого відвідав Донецьку область. Приїхав глава державу і на передову – до українських захисників. Зеленський підтвердив, що активність бойовиків протягом останніх тижнів справді збільшилась. Це він пов'язує зі спробами тиснути на українську делегацію у ТКГ.
Джерело:Офіс Президента
Під час поїздки глава держави вшанував пам'ять тих українських героїв, які загинули у боях за Авдіївку.
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Режим припинення вогню президент назвав досягненням
Зеленський наголосив, що 11 лютого минуло рівно 200 днів з часу, коли було домовлено про режим всеосяжного припинення вогню.
І всі ми бачимо, що кількість обстрілів останнім часом з боку бойовиків збільшилася. Однак як би скептично хтось не ставився до слова "перемир'я", режим припинення вогню потрібен і є досягненням. Це врятувало реальні життя наших військових і цивільних,
– наголосив президент.
Зеленський про ескалацію на Донбасі
Глава держави зауважив, що у 2018 році на Донбасі загинув 121 військовий і було поранено 799. У 2019 році загиблих було 100, поранено – 507. У 2020 році кількість втрат України – 50, поранених – 338.
Зеленський вважає, що ескалація на Донбасі пов'язана зі пробою натиснути на українcьку сторону під час переговорів Тристоронньої контактної групи.
Що відомо про бої за Авдіївку?Тут протягом 29 січня – 3 лютого 2017 року загинуло 10 українських героїв з 72-ї ОМБр. Пам'ятний знак встановили у вересні 2017 року.
Дані Офісу Президента
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