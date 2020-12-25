Президент Володимир Зеленський 25 грудня 2020 року підписав закон щодо повного відновлення повноважень НАЗК, які заблокував Конституційний Суд. Кабмін ухвалив відповідний законопроєкт ще 15 грудня.

Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції". Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

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Що передбачає закон

►Документ усуває законодавчі прогалини, що виникли у зв'язку зі скандальним рішенням КСУ від 27 жовтня, та забезпечує повноцінне функціонування Національного агентства з питань запобігання корупції.

►Закон також встановлює додаткові особливості здійснення повноважень НАЗК щодо суддів, які спрямовані на забезпечення дотримання гарантій незалежності цих осіб. В Офісі Президента зазначили, що такий підхід дасть змогу зберегти ефективність і пропорційність інституційного механізму запобігання корупції.

►Закон передбачає відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

►Крім того, встановлені особливості проведення повних перевірок декларацій і моніторингу способу життя суддів, а також забезпечено правове регулювання щодо відповідальності за корупційні правопорушення.

Реалізація положень закону сприятиме зниженню рівня корупції в Україні та дозволить відновити функціонування інституційного механізму запобігання корупції,

– наголосили в ОП.

Зверніть увагу! Конституційний Суд скасував кримінальну відповідальність чиновників за неправдиве декларування 27 жовтня. Це призвело до часткового знищення антикорупційної реформи в Україні. Через це Венеціанська комісія рекомендувала нашій державі змінити законодавство. Детальніше про наслідки від рішення КСУ – читайте тут.



Головне про рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу