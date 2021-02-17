Минуло вже досить багато часу відтого, як проросійські канали Віктора Медведчука закрили. Постає цікаве запитання – хто стане наступним.

Джерело: "Що це було?" на 24 каналі

Про це в ефірі розповів журналіст "Нового время" Віталій Сич. Детальніше про закриття каналів Медведчука, зміни у Кабміні України і звільнення Артема Ситника – у програмі.

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Про закриття каналів Медведчука

Віталій Сич: В Зеленського може з'явитися спокуса піти далі і назвати якісь канали чи медіа, зокрема ті, які критикують владу, антиукраїнськими.

Закрити проросійські канали – одна річ, а закрити канали, які критикують президента – інша. Тому я думаю, що Зеленському і його команді потрібно бути з цим обережними.

Про реакцію Путіна

Віталій Сич: Путін – відомий брехун. Насамперед які "провідні телеканали"?

► По-перше, всі знають, що новинні телеканали не входять в топові 5 каналів країни.

► По-друге, скільки б у Москві пропрацював канал, який фінансується Україною, з відверто проукраїнською позицією? А я скажу скільки – хвилин 40, і то, якби зберігав всі стандарти. Звісно, Путін не лукавить, а просто бреше.

Які подвійні стандарти? Вони "качають" пропаганду, жоден український канал не представлений в Росії. Ці телеканали не те, що дотримувались стандартів, вони в одні ворота грали.

Нагадаємо! Путін заявив, що в Україні одним розчерком пера "прихлопнули" 3 провідні телекомпанії і всі мовчать.

Те, що вони фінансували з Росії – це також факт. Це, на мій погляд, недопрацювання команди Зеленського і його партерів. Звучало так, що основний аргумент для закриття телеканалів – Тарас Козак, який добуває вугілля в окупованих територіях і сюди перевозить.

Мені розповіли деякі політики, що насправді у Служби внутрішньої розвідки є задокументовані дані, що транші йшли з російського банку ВТБ. Мені здається, що це треба показувати і називати.

Тоді картина стане абсолютно очевидною. Якщо телеканали фінансуються з країни-агресора, то тут навіть немає про що говорити, це не питання свободи слова.

Більше про реакцію Володимира Путіна на закриття каналів Медведчука – читайте тут.

Про Шмигаля і зміни в уряді

Віталій Сич: З одного боку – прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нікому не заважає. До того ж він зовсім неконфліктний, зокрема і щодо Володимира Зеленського. У нього немає політичних амбіцій, він ніяк не затьмарює президента та не вступає з ним в конфронтацію.

Тоді як попередній прем'єр Олексій Гоначарук обговорював президента за його спиною. Це могло б ображати главу держави. У Шмигаля немає такого. У якомусь сенсі – він зручний.

З іншого боку – він не є суб'єктом змін політичного ландшафту взагалі. Радше, він як провідник волі Офісу Президента. Якихось радикальних змін в уряді поки не варто очікувати.

Більше про амбіції Шмигаля і плани уряду щодо нього – за посиланням.

Про звільнення Ситника

Віталій Сич: Черговим індикатором для Міжнародного валютного фонду може стати спроба звільнити керівника Національного антикорупційного бюро розслідувань Артема Ситника.

Він раніше не був зручним для Петра Порошенка і його компанії. Тепер він не зручний і для Володимира Зеленського. Він є великим подразником для всіх.

Вони постійно намагаються щось розслідувати. Повсякчас влада видумує завуальовані схеми, щоб визнати роботу Ситника неефективною. Де-факто Ситника, який намагається боротися з корупцією, просто хочуть позбавитись. Якщо його звільнять, то західні партнери зрозуміють це як крок назад.

Чому МВФ не готовий підтримувати та фінансувати Україну і до чого тут Ситник – читайте тут.