Президент Зеленський на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ назвав головні пріоритети у роботі МЗС у 2021 році. Нині основний зовнішньополітичний пріоритет – це встановлення миру, відновлення суверенітету, територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Глава держави звернувся до дипломатів та закликав їх працювати так, щоб Україна завжди залишалася на порядку денному міжнародних партнерів, залишаючись їх важливим пріоритетом і знаходила зовнішні сили долати всі світові виклики. Про це інформує 24 канал.

До теми Якими будуть пріоритети України у зовнішній політиці наступного року: подробиці

Які пріоритети у роботі МЗС на 2021 рік:

Встановлення миру, відновлення суверенітету і територіальної цілісності.

Ми є країною, яка протистоїть гібридній війні з боку Російської Федерації і це не лише ворожі дії проти нашої незалежності, це виклик усій цивілізованій світовій спільноті,

– наголосив Зеленський.

Також він розповів про те, що вдалося досягнути після зустрічі "нормандської четвірки", яка відбулася торік у грудні.

Продовження санкцій, робота над притягненням Російської Федерації до юридичної відповідальності за порушення міжнародного права.

Повернення спокою та порядку на Донбасі.

Робота над звільненням Криму – зосередження на Кримській платформі.

Життя в умовах пандемії коронавірусу та її виклики.

"Спалах пандемії коронавірусу ставить нові завдання. Наразі нагально важливим є забезпечити Україну ліцензованою антикоронавірусною вакциною, і, найголовніше, – якісного виробництва...Нам необхідно отримати перші партії вакцин вже на початку наступного року, саме в січні, щоб розпочати вакцинацію в Україні... На жаль, ми поки що не входимо до пріоритетних 92 країн, які можуть отримати вакцину в січні – лютому, але ми над цим працюємо", – сказав президент.

Завданням у сфері торгівлі на найближчі два роки є укладення угоди з ЄС про промисловий безвіз.

"У сфері секторальної інтеграції новим пріоритетом нашої співпраці стане залучення України до реалізації європейського "зеленого курсу". Ми нарешті маємо укласти угоду про спільний авіаційний простір. З керівництвом ЄС ми домовилися зробити це на початку 2021 року", – зауважив Зеленський.

Президент Зеленський назвав пріоритети у роботі МЗС: дивіться відео