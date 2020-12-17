Мир, Крим і коронавірус: Зеленський поставив головні завдання для МЗС у 2021 році
Президент Зеленський на нараді з керівниками закордонних дипломатичних установ назвав головні пріоритети у роботі МЗС у 2021 році. Нині основний зовнішньополітичний пріоритет – це встановлення миру, відновлення суверенітету, територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів.
Глава держави звернувся до дипломатів та закликав їх працювати так, щоб Україна завжди залишалася на порядку денному міжнародних партнерів, залишаючись їх важливим пріоритетом і знаходила зовнішні сили долати всі світові виклики. Про це інформує 24 канал.
До теми Якими будуть пріоритети України у зовнішній політиці наступного року: подробиці
Які пріоритети у роботі МЗС на 2021 рік:
- Встановлення миру, відновлення суверенітету і територіальної цілісності.
Ми є країною, яка протистоїть гібридній війні з боку Російської Федерації і це не лише ворожі дії проти нашої незалежності, це виклик усій цивілізованій світовій спільноті,
– наголосив Зеленський.
Також він розповів про те, що вдалося досягнути після зустрічі "нормандської четвірки", яка відбулася торік у грудні.
- Продовження санкцій, робота над притягненням Російської Федерації до юридичної відповідальності за порушення міжнародного права.
- Повернення спокою та порядку на Донбасі.
- Робота над звільненням Криму – зосередження на Кримській платформі.
- Життя в умовах пандемії коронавірусу та її виклики.
"Спалах пандемії коронавірусу ставить нові завдання. Наразі нагально важливим є забезпечити Україну ліцензованою антикоронавірусною вакциною, і, найголовніше, – якісного виробництва...Нам необхідно отримати перші партії вакцин вже на початку наступного року, саме в січні, щоб розпочати вакцинацію в Україні... На жаль, ми поки що не входимо до пріоритетних 92 країн, які можуть отримати вакцину в січні – лютому, але ми над цим працюємо", – сказав президент.
- Завданням у сфері торгівлі на найближчі два роки є укладення угоди з ЄС про промисловий безвіз.
"У сфері секторальної інтеграції новим пріоритетом нашої співпраці стане залучення України до реалізації європейського "зеленого курсу". Ми нарешті маємо укласти угоду про спільний авіаційний простір. З керівництвом ЄС ми домовилися зробити це на початку 2021 року", – зауважив Зеленський.
Президент Зеленський назвав пріоритети у роботі МЗС: дивіться відео
Поділитися новиною