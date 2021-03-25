До 8 років в'язниці: Зеленський посилив відповідальність за фейкові мінування

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо завідомо неправдиву інформацію про мінування. Документом він посилив відповідальність за фейкові повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Закон повинен забезпечити економію матеріальних та інших ресурсів органів державної влади. Мовиться про ті, які залучені для перевірки неправдивої інформації.

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Про що мовиться у законі

Документ запроваджує кримінальну відповідальність за неправдиву інформацію про підготовку вибуху, мінування чи підпалу. Тобто тих дій, які загрожують життю людей.

До відповідальності притягнуть, якщо повідомлення стосуватимуться:

критично важливих об'єктів інфраструктури;

будівель і споруд, які забезпечують діяльність органів державної влади;

закладів охорони здоров'я;

закладів освіти.

Розпочали понад 200 кримінальних проваджень

Такі дії каратимуть позбавленням волі на термін від 4 до 8 років.

Згідно з даними Національної поліції України, за 2019 рік слідчі розпочали досудове розслідування приблизно 2 тисячі кримінальних правопорушень. Водночас від січня до березня 2020 року розпочали 213 кримінальних проваджень.

Зауважимо, що закон набере чинності на наступний день після публікації.