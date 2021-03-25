До 8 років в'язниці: Зеленський посилив відповідальність за фейкові мінування
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо завідомо неправдиву інформацію про мінування. Документом він посилив відповідальність за фейкові повідомлення про загрозу безпеці громадян.
Джерело:Офіс Президента
Закон повинен забезпечити економію матеріальних та інших ресурсів органів державної влади. Мовиться про ті, які залучені для перевірки неправдивої інформації.
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Про що мовиться у законі
Документ запроваджує кримінальну відповідальність за неправдиву інформацію про підготовку вибуху, мінування чи підпалу. Тобто тих дій, які загрожують життю людей.
До відповідальності притягнуть, якщо повідомлення стосуватимуться:
- критично важливих об'єктів інфраструктури;
- будівель і споруд, які забезпечують діяльність органів державної влади;
- закладів охорони здоров'я;
- закладів освіти.
Розпочали понад 200 кримінальних проваджень
Згідно з даними Національної поліції України, за 2019 рік слідчі розпочали досудове розслідування приблизно 2 тисячі кримінальних правопорушень. Водночас від січня до березня 2020 року розпочали 213 кримінальних проваджень.
Зауважимо, що закон набере чинності на наступний день після публікації.
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