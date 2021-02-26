Зеленський чи Порошенко: кого українці вважають обличчям євроінтеграції

Обличчям і голосом євроінтеграції України українці переважно вважають Володимира Зеленського.

Це один з результатів нового опитування щодо євроінтеграції, замовленого проєктом Євросоюзу Association4U і на презентації якого в Києві мала честь виступати. Якби Зеленського визнали відповідальним за євроінтеграцію, то дивного нічого не було б: у нас за все відповідає президент.

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Зеленський як обличчя євроінтеграції

А так доволі цікаво, як на мене. Оскільки, по-перше, маємо вже доказове підтвердження, що якщо у когось і був намір запровадити умовну політичну монополію на європейську інтеграцію, то Зеленському вдалось її розбити: ЄС у сприйнятті українців не тотожний назві однойменної політичної сили. Очевидно, 42% українців, які уособлюють Зеленського з євроінтеграцією, непогане досягнення для політика, якого системно підозрювали у прихильності швидше до всього російського, аніж до всього європейського.

По-друге, той факт, що найбільше опитаних українців звіряють євроінтеграційний годинник за Зеленським є неоднозначним явищем. Така зв'язка могла б бути плюсом на піку популярності Зеленського, але по мірі падіння рівня довіри до нього у суспільстві така зв'язка може бути й достатньо неоднозначним трендом: дискредитація Зеленського як президента може рекошетом бити і по курсу на зближення з ЄС.

Тобто з'являється певна взаємозалежність не тільки євроінтеграції від Зеленського, але й Зеленського від успішності процесу євроінтеграції.

Від того, наскільки українці бачитимуть ознаки того, що Україна рухається в ЄС. А на думку українців – і це підтверджують дані нещодавнього соціологічного опитування на замовлення Центру "Нова Європа" – є три основні ознаки чи індикатори того, що Україна дійсно рухається до ЄС: зростання рівня добробуту; реальна боротьба з корупцією; поява нових робочих місць. Цікаво, що нові дороги як ознака інтеграції до ЄС – лише на 10 сходинці.

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У ситуації подібної зв'язки залишається сподіватись, що у суспільстві вже викристалізувалась більшість, яка у своїх переконаннях щодо зближення з ЄС є більш послідовною, аніж своїх симпатіях до того чи іншого політика. І тут ми маємо розуміти: прихильників зближення з ЄС в Україні може бути значно більше, аніж тих, хто виступає за членство в Європейському Союзі, бо є ще чимало українців, які за зближення з ЄС, але необов'язково підтримують членство України в ЄС. Зокрема, таких українців ми часто зустрічали на фокус-групах у Донецькій та Луганській області. Отож, прихильників ЄС в Україні не варто вимірювати тільки за відповідями на питання "Чи підтримуєте ви членство України в ЄС?".