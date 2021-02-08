Немов водій напідпитку їде дорогою: Зеленський розкритикував людей без масок

Джерело:24 канал
Президент України Володимир Зеленський укотре наголосив, що протиепідемічні заходи в країні досить важливими. Стосується це і використання захисних масок. Він додав, що за порушення таких вимог штрафують тисячі людей щотижня.
Як зауважив Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді", краще було б, якби українці самі зрозуміли власну відповідальність за своє здоров’я та здоров’я оточуючих.
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Зокрема, він не погодився з твердженням журналістки про те, що штрафи "не працюють".
"Я б не сказав, що штрафи не працюють. Штрафують тисячі людей – я щотижня отримую інформацію на нашій нараді. Штрафи є, але в принципі все ж в голові у людини..." – зауважив президент.
За його словами, інформаційно влада та українці повинні працювати разом, щоб останні усвідомлювали загрозу.
Це ж як людина, яка напідпитку їде дорогою. Питання ж не у тому, що тільки вона може загинути, а й у тому, що через неї можуть загинути інші люди. Тому є потрібною відповідальність,
– наголосив Зеленський.
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