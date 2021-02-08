Президент України Володимир Зеленський укотре наголосив, що протиепідемічні заходи в країні досить важливими. Стосується це і використання захисних масок. Він додав, що за порушення таких вимог штрафують тисячі людей щотижня.

Як зауважив Зеленський під час виступу на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді", краще було б, якби українці самі зрозуміли власну відповідальність за своє здоров’я та здоров’я оточуючих.

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Зеленський про штрафи за порушення протиепідемічних заходів: докладніше

Зокрема, він не погодився з твердженням журналістки про те, що штрафи "не працюють".

"Я б не сказав, що штрафи не працюють. Штрафують тисячі людей – я щотижня отримую інформацію на нашій нараді. Штрафи є, але в принципі все ж в голові у людини..." – зауважив президент.

За його словами, інформаційно влада та українці повинні працювати разом, щоб останні усвідомлювали загрозу.

Це ж як людина, яка напідпитку їде дорогою. Питання ж не у тому, що тільки вона може загинути, а й у тому, що через неї можуть загинути інші люди. Тому є потрібною відповідальність,

– наголосив Зеленський.

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Штрафи за відсутність масок: коротко

В Україні 14 січня 2021 року набув чинності закон, який передбачає штрафи для представників бізнесу, які впускають у заклади осіб без засобів індивідуального захисту.

Розмір штрафу за таке порушення становитиме від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів, тобто 3 400 – 5 100 гривень.

Усіх відвідувачів приміщень та транспорту мають попереджати про необхідність носіння маски.

Якщо людина прийшла без захисної маски, то спершу їй мають зробити зауваження щодо цього. Однак у разі відмови можуть викликати поліцію.