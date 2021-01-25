Зеленський порадив "слугам", як його привітати з днем народження

Президент Володимир Зеленський 25 січня відзначає свій 43 день народження. Напередодні він закликав охочих не дарувати йому особисті подарунки.

Джерело: "РБК-Україна"

Зеленський просить членів "Слуги народу" перерахувати гроші на благодійність. Про це заявили джерела видання у партії.

Цікаво Все, що потрібно для щастя: Олена Зеленська зворушливо привітала чоловіка з днем народження

Що Зеленський сказав "слугам"

У день народження Зеленського відбудеться засідання фракції "Слуга народу", на якій той буде присутній.

На початку засідання планується вступне слово президента. Подарунок буде абсолютно символічний. Президент попросив депутатів не дарувати особистих подарунків, а перерахувати гроші як благодійну допомогу для комунальної лікарні Кривого Рогу,

– сказали у партії.

Зауважимо, на засіданні фракції нардепи планують обговорити закон про вакцинацію проти COVID-19, ліквідацію податкової міліції та призначення Юрія Вітренко на посаду міністра енергетики.

До теми День народження президента: як мінявся Зеленський та його професії

Святкування дня народження Зеленського