Президент Зеленський 16 грудня попросив Верховну Раду допустити іноземні війська для участі у багатонаціональних навчаннях. Вони відбудуться у 2021 році.

Зеленський зареєстрував відповідний законопроєкт. Його оприлюднили на сайті парламенту.

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У проєкті мовиться, що ініціативу розробило Міноборони, але погодило з Міністерством закордонних справ, Мінекономіки, Мінфіном, МВС, Мінінфраструктури, Мін’юстом та Службою безпеки.

До слова, законопроєкт визнали, як невідкладний. Наразі ініціативу розглядає комітет та керівництво Ради.

Що відомо про навчання

Військові навчання проведуть у 2021 році. На заходи планують витратити понад 38,5 мільйонів гривень. Гроші візьмуть з річного бюджету Міноборони.

Поки що не уточнили, які саме іноземні війська мають взяти участь у змаганнях.

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