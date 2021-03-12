Додаткових мотивацій не потребую, – президент попросив не вказувати, як захищати Україну

Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців заявив, що йому не потрібно вказувати, як захищати державу. Водночас він наголосив, що Україна потребує підтримки.

Зеленський зауважив, що першочергово українці повинні самостійно себе захищати. Як зазначив президент, замість громадян ніхто цього не зробить.

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За словами глави держави, для захисту інтересів України йому достатньо 2 речей: дня, коли він народився на українській землі та коли у 2019 році присягнув боронити державу усіма діями.

Додаткових мотивацій, зокрема від наших партнерів, я не потребую. Підтримки – так. За неї ми завжди будемо вдячні,

– заявив президент.

Як наголосив Зеленський, Україна може самостійно приймати рішення, щоб себе захистити та відновити справедливість. Водночас глава держави зауважив, що тим, хто досі в цьому сумнівається, варто чекати наступних засідань РНБО.

Відеозвернення Володимира Зеленського: дивіться відео

Що цьому передувало