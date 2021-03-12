Додаткових мотивацій не потребую, – президент попросив не вказувати, як захищати Україну
Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до українців заявив, що йому не потрібно вказувати, як захищати державу. Водночас він наголосив, що Україна потребує підтримки.
Джерело:24 канал
Зеленський зауважив, що першочергово українці повинні самостійно себе захищати. Як зазначив президент, замість громадян ніхто цього не зробить.
Читайте також Україна дає здачі, – Зеленський звернувся до громадян через рішення РНБО
За словами глави держави, для захисту інтересів України йому достатньо 2 речей: дня, коли він народився на українській землі та коли у 2019 році присягнув боронити державу усіма діями.
Додаткових мотивацій, зокрема від наших партнерів, я не потребую. Підтримки – так. За неї ми завжди будемо вдячні,
– заявив президент.
Як наголосив Зеленський, Україна може самостійно приймати рішення, щоб себе захистити та відновити справедливість. Водночас глава держави зауважив, що тим, хто досі в цьому сумнівається, варто чекати наступних засідань РНБО.
Відеозвернення Володимира Зеленського: дивіться відео
Що цьому передувало
- Рада національної безпеки та оборони 11 березня 2021 року провела чергове засідання.
- Під час нього порушили низку важливих питань. Зокрема, це націоналізація "Мотор Січ", введення санкцій щодо 2 російських банків, розслідування через скандальні "Харківські угоди" та інше.
- На наступному засіданні РНБО продовжать розглядати санкції проти окремих осіб. За словами Олексія Данілова, до цього ЗМІ не дізнаються, щодо кого саме будуть запроваджувати обмеження.
Поділитися новиною