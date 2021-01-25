Президент Володимир Зеленський попросив скандального нардепа Олександра Дубінського вийти з фракції "Слуга народу". Однак чиновник відмовився виконувати прохання глави держави.

Джерело: "Українська правда"

Дубінський має піти із фракції, щоб не підставляти "Слугу народу" під удар. Про це заявив Зеленський.

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Що сказав президент Дубінському

Глава держави наголосив, що попереджав нардепа ще до введення санкцій, щоб той "не ліз у тему плівок" і не зв'язувався із Андрієм Деркачем, бо той є агентом ФСБ.

Також президент нагадав, що Дубінський "розколював фракцію весь час", і що його "журналістська діяльність" під час депутатства знижувала рейтинг і імідж фракції.

За даними видання, за Дубінського вступився проросійський нардеп Максим Бужанський. Він сказав, що фракція має своїх підтримувати. Зеленський на це відповів, що чиновники саботували багато законопроєктів, натякнувши, щоб не апелювали до командності.

Як реагував Дубінський

Дубінський кричав нібито народна обраниця Анастасія Радіна зрадила Україну та працює на іноземні спецслужби. Він заявляв, що "шабунята й соросята" його оббрехали й ввели Зеленського в оману.

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Президент у відповідь на це заборонив нардепові прикриватися ним. Крім того, Зеленський назвав звинувачення Дубінського у бік Центру протидії корупції дитячими. Він наголосив, що ЦПК "не гілка влади, а громадська організація". Також президент порадив Дубінському утриматися від виправдань.

Глава держави запропонував фракції зібрати голоси "за" та "проти" Дубінського. Сам Зеленський готовий зустрітися з керівництвом фракції та обговорити подальші дії.

Зверніть увагу! Суперечка Зеленського з Дубінським тривала понад 30 хвилин.

Санкції проти Дубінського: головне

11 січня США ввели санкції проти 7 людей та 4 організацій, за підозрою у втручання в американські вибори.

Під удар потрапили Деркач, Дубінський та ексдепутат Олександр Онищенко.

Сам Дубінський назвав санкції тимчасовими незручностями та заявив, що не буде виходити зі "Слуги народу".



США ввели санкції проти українців / Інфографіка 24 каналу