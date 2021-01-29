Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення Ради щодо встановлення компенсацій населенню через збільшення тарифів на газ. Політик похвалив парламентарів за ухвалення закону.

Джерело: Офіс Президента

Для того, щоб українці отримали субсидії на електроенергію, Верховна Рада внесла зміни до Держбюджету на 2021 рік.

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Що сказав Зеленський

Це частина соціальної справедливості. Ми знизили тарифи для тих, хто опалює домівки газом. Повинні так само піклуватися й про людей, які мають обігрівати житло за допомогою електрики,

– наголосив президент.

За його словами, держава має "стояти на захисті своїх громадян, серед іншого і в економічному плані".

Так, відповідний закон дасть змогу компенсувати витрати на електрику громадянам, котрі користуються електричним опаленням. На ці потреби з бюджету виділять 1,4 мільярда гривень.

Кому виплатять компенсації