Зеленський похвалив Раду за рішення щодо компенсацій на електроенергію
Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення Ради щодо встановлення компенсацій населенню через збільшення тарифів на газ. Політик похвалив парламентарів за ухвалення закону.
Джерело: Офіс Президента
Для того, щоб українці отримали субсидії на електроенергію, Верховна Рада внесла зміни до Держбюджету на 2021 рік.
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Що сказав Зеленський
Це частина соціальної справедливості. Ми знизили тарифи для тих, хто опалює домівки газом. Повинні так само піклуватися й про людей, які мають обігрівати житло за допомогою електрики,
– наголосив президент.
За його словами, держава має "стояти на захисті своїх громадян, серед іншого і в економічному плані".
Так, відповідний закон дасть змогу компенсувати витрати на електрику громадянам, котрі користуються електричним опаленням. На ці потреби з бюджету виділять 1,4 мільярда гривень.
Кому виплатять компенсації
- Людям, які проживають у будинках обладнаних електроопалювальними установками.
- Мешканцям багатоквартирних будинків, які не газифікованих природним газом і в яких відсутнє централізованого теплопостачання.
- Багатодітним, прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу.
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