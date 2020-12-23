Володимир Зеленський поговорив телефоном з Еммануелем Макроном. Головно мовилося про коронавірус та вакцину проти нього, також зачепили тему війни на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном із президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це розповіла пресслужба глави держави на офіційному сайті 22 грудня.

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Про коронавірус та вакцину проти нього

Передусім Зеленський побажав Макрону одужання від COVID-19 та якнайшвидшого відновлення сил. А разом із тим і привітав французького лідера з днем народження (21 грудня Макрону виповнилося 43 роки).

Варто нагадати, що президент України також був інфікованим коронавірусом – у листопаді 2020.

Тож і на повідомлення про аналогічну хворобу Макрона відреагував побажанням швидкого одужання одразу ж – ще 17 грудня.

Під час телефонної розмови 22 грудня центральною темою було сприяння з боку Франції щодо якнайшвидшого отримання Україною якісної ліцензованої вакцини проти COVID-19.

У підсумку лідери України та Франції домовилися координувати зусилля щодо розподілу вакцини.

Дякую вам за згоду допомогти з прискоренням надання вакцини проти COVID-19. Це жест справжньої дружби,

– сказав президент України.

Важливо: питання отримання Україною вакцини проти коронавірусу доволі гостре. Адже офіційної дати, коли вона надійде до нашої держави, немає, а прогнози фахівців різняться – від січня до липня, і навіть грудня 2021.

Про війну на Донбасі

Президенти Франції та України також обговорити питання досягнення миру на Донбасі. Зеленський розповів Макрону, що для цього робить Україна. Макрон у відповідь запевнив, що його країна усіляко сприятиме мирному процесу.

Попередня розмова політиків Макрон погодився, що зустріч у нормандському форматі слід провести якнайшвидше, – Зеленський

До слова, Макрон під час розмови вкотре підтвердив намір відвідати Україну з офіційним візитом – щойно це дозволить епідемічна ситуація.