Зеленський попросив ПДЧ у генсека НАТО

Джерело:Твіттер Єнса Столтенберга
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. І Зеленський, і Столтенберг назвали перемовини успішними. Зокрема, зачепили тему безпеки у регіоні Чорного моря та необхідність реформ в Україні. Також глава держави запевнив, що пріоритет України – План дій щодо членства (ПДЧ).
Генсек НАТО запевнив, що Альянс підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.
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Ми обговорили також важливість реформ і ситуацію з безпекою у чорноморському регіоні,
– написав Столтенберг.
Також генсек наголосив, що НАТО має намір посилити тісне співробітництво з Україною.
Підтвердив і те, що співпраця з НАТО дуже важлива для Києва, і президент Володимир Зеленський.
Ми зміцнюємо нашу армію, долучаючись до стандартів Альянсу, ділимося практичним досвідом, розвиваємо стратегічне партнерство та дружбу,
– написав глава держави.
Зеленський подякував Альянсу за підтримку Україні на шляху до ПДЧ та запевнив, що серйозно ставиться до реформ. Саме План дій щодо членства є найближчою метою Києва.
"Радий чути від Єнса Столтенберга, що двері НАТО для України – відкриті", – додав гарант.
Зазначимо, що у лютому з генсеком НАТО зустрівся український прем'єр Денис Шмигаль. Глава уряду наголосив, що пріоритетом України є отримання Плану дій щодо членства в Альянсі. Найкраще для Києва це було б зробити одночасно з Грузією. Для цього в Україні проводять реформи: головна з них – перехід армії на стандарти НАТО.