Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. І Зеленський, і Столтенберг назвали перемовини успішними. Зокрема, зачепили тему безпеки у регіоні Чорного моря та необхідність реформ в Україні. Також глава держави запевнив, що пріоритет України – План дій щодо членства (ПДЧ).

Генсек НАТО запевнив, що Альянс підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

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Ми обговорили також важливість реформ і ситуацію з безпекою у чорноморському регіоні,

– написав Столтенберг.

Також генсек наголосив, що НАТО має намір посилити тісне співробітництво з Україною.

Good call with President @ZelenskyyUa. #NATO strongly supports #Ukraine's sovereignty & territorial integrity. We discussed the importance of reforms and the security situation in the Black Sea region. We remain committed to strengthening our close partnership. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 25, 2021

Зеленський запевнив, що Україна зміцнює армію

Підтвердив і те, що співпраця з НАТО дуже важлива для Києва, і президент Володимир Зеленський.

Ми зміцнюємо нашу армію, долучаючись до стандартів Альянсу, ділимося практичним досвідом, розвиваємо стратегічне партнерство та дружбу,

– написав глава держави.

Зеленський подякував Альянсу за підтримку Україні на шляху до ПДЧ та запевнив, що серйозно ставиться до реформ. Саме План дій щодо членства є найближчою метою Києва.



"Радий чути від Єнса Столтенберга, що двері НАТО для України – відкриті", – додав гарант.

Співпраця з @NATO для #України надзвичайно важлива. Ми зміцнюємо нашу армію, долучаючись до стандартів Альянсу, ділимося практичним досвідом, розвиваємо стратегічне партнерство та дружбу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2021

Радий чути від @jensstoltenberg, що двері @NATO для #України відчинені. Дякую, що ви особисто й члени Альянсу підтримують нас у бажанні досягти членства у #НАТО. Наша найближча мета – ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки це насамперед зміцнення нашого оборонного сектору pic.twitter.com/mlQ8hm51Mm — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2021

У лютому зі Столтенбергом зустрічався Шмигаль

Зазначимо, що у лютому з генсеком НАТО зустрівся український прем'єр Денис Шмигаль. Глава уряду наголосив, що пріоритетом України є отримання Плану дій щодо членства в Альянсі. Найкраще для Києва це було б зробити одночасно з Грузією. Для цього в Україні проводять реформи: головна з них – перехід армії на стандарти НАТО.