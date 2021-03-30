Зеленський подякував Раді за плідний день

Верховна Рада 30 березня провела три поспіль позачергові засідання. Нардепи ухвалили виплату для ФОПів на час карантину, ввели податкову амністію і затвердили електронні документи на рівні з паперовими.

Зеленський подякував Раді за проведенні засідання. Він зазначив: парламент проголосував за низку важливих законопроєктів, яких потребують українські громадяни та бізнес.

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Що ухвалила Рада 30 березня

Президент перш за все відзначив те, що нардепи у другому читанні ухвалили закон про цифрові паспорти. Він юридично прирівнює цифровий біометричний закордонний паспорт та ID-картку в мобільному додатку "Дія" до звичайних паспортів.

Україна стала першою країною у світі, де узаконили е-паспорти, відзначив Зеленський.

Ми створили унікальний світовий кейс, яким можна та варто пишатися. Розбудовуємо "державу у смартфоні",

– зазначив Президент.

Також парламент ухвалив за основу та в цілому президентський законопроект про фінансову підтримку підприємців. Йдеться про виплату 8 тисяч гривень підтримки з держбюджету для ФОПів.

Підприємці, які постраждали від карантинних обмежень з лютого 2021 року, можуть подати заявку на отримання цих 8 тисяч гривень. Як це зробити, розповідаємо тут

Глава держави привітав і ухвалення за основу пакету законопроєктів щодо "податкової амністії". Це потужний крок до детінізації економіки України, зазначив Президент.

Верховна Рада показала, що може працювати в інтересах громадян та заради зміцнення нашої держави навіть у таких складних умовах, як пандемія та локдаун,

– зазначили в ОП.

Що ще зробила Рада за три позачергові засідання 30 березня:

До того ж, Рада на засіданні засудила протест на Банковій 20 березня, коли постраждала будівля Офісу Президента.