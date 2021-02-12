Зеленський подякував послам G7, які побували на передовій разом з ним

Джерело:твіттер Володимира Зеленського
Посли G7 11 лютого разом з президентом України відвідали зону проведення Операції об'єднаних сил. Володимир Зеленський подякував дипломатам за спільний візит на Донбас.
Очільник держави наголосив, що він радий і вдячний послам США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Канади та Швеції.
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Володимир Зеленський подякував дипломатам "Великої сімки", що вони побували разом з ним на передовій і на власні очі побачили, що таке війна на Донбасі.
І додав, важливо, що вони побачили, як важливо рухатися до миру.
Самі ж посли G7 відзначили, що мінські угоди – це єдиний шлях мирного врегулювання конфлікту. І попри те, що закінчення війни може бути нескоро, міжнародна спільнота працюватиме над цим.
Зеленський опублікував відео про поїздку на Донбас: