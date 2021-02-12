Посли G7 11 лютого разом з президентом України відвідали зону проведення Операції об'єднаних сил. Володимир Зеленський подякував дипломатам за спільний візит на Донбас.

Очільник держави наголосив, що він радий і вдячний послам США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Канади та Швеції.

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Володимир Зеленський подякував дипломатам "Великої сімки", що вони побували разом з ним на передовій і на власні очі побачили, що таке війна на Донбасі.

І додав, важливо, що вони побачили, як важливо рухатися до миру.

Дуже радий і вдячний, що дипломати побували зі мною на передовій і на власні очі побачили, що таке війна на #Донбасі і як важливо рухатися до миру. pic.twitter.com/0d3BVcZMoh — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 11, 2021

Самі ж посли G7 відзначили, що мінські угоди – це єдиний шлях мирного врегулювання конфлікту. І попри те, що закінчення війни може бути нескоро, міжнародна спільнота працюватиме над цим.

Що відомо про поїздку Зеленського на Донбас

Володимир Зеленський 11 лютого прибув з робочою поїздкою до Донецької області. Разом з ним Донбас відвідали посли G7.

Дипломати ознайомились з ситуацією на лінії розмежування, а також побачили, як несуть службу українські захисники.

Під час поїздки президент України вшанував пам'ять тих українських героїв, які загинули у боях за Авдіївку , а також вручив цінні подарунки трьом військовим.

Зеленський опублікував відео про поїздку на Донбас: