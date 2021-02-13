Президент Володимир Зеленський з дружиною Оленою 13 лютого прибули в Об'єднані Арабські Емірати. Глава держави зазначив, що ОАЕ – один з ключових партнерів України та подякував Абу-Дабі за допомогу під час пандемії.

Про свій погляд на співпрацю України та ОАЕ президент Зеленський розповів в інтерв'ю еміратському інформаційному агентству WАМ.

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ОАЕ – один з ключових партнерів України

Глава держави зазначив, що Об'єднані Арабські Емірати – це країна з велетенським потенціалом. Це проявляється не лише в економіці, а також в технологіях, соціальній сфері та у справах регіонального мирного процесу.

Тому цілком логічно, що ОАЕ – один з ключових партнерів України на Близькому Сході, і наша країна приділяє особливу увагу розвитку відносин з Еміратами. Максимальне поглиблення й розширення двосторонніх відносин з ОАЕ є пріоритетом нашої зовнішньої політики,

– зауважив Зеленський.

Президент згадав про літак з ОАЕ з допомогою

Також президент України наголосив на тих зусиллях, яких докладають ОАЕ у боротьбі з коронавірусом. Мовиться не лише про боротьбу з COVID-19 всередині країни, а й за кордоном.

В Україні не забудуть еміратський літак, який так вчасно доправив дружню гуманітарну допомогу для протистояння COVID-19 і допоміг багатьом українцям дістатися додому. За це я хотів ще раз висловити подяку керівництву вашої країни,

– сказав президент України.

Зеленський впевнений, що відносини між Україною та ОАЕ вже можна охарактеризувати, як стабільні. Це підтверджують показники двостороннього товарообігу та культурно-гуманітарне співробітництво.