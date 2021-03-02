"Хрестовий похід" Зеленського проти олігархів, – західні ЗМІ про санкції

Західні ЗМІ відзначили, що Володимир Зеленський почав активну боротьбу з найпотужнішими українськими олігархами. Мовиться, зокрема, про Віктора Медведчука та Ігоря Коломойського.

В Офісі Президента вже дали зрозуміти, що ця боротьба продовжуватиметься й надалі, підкреслили у Financial Times. Дії Зеленського там назвали "хрестовим походом" проти олігархів.

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Про Медведчука

► Видання наголосило, що Зеленський раніше запровадив санкції, наслідком яких стало блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne – телеканалів, які поширювали російську пропаганду.

Financial Times звернуло увагу на те, що власником цих телеканалів є нардеп Тарас Козак, а той є соратником Віктора Медведчука – олігарха та кума російського президента.

► Крім цього, там також зауважили, що невдовзі після рішення щодо санкцій проти Козака були заморожені активи самого Медведчука, його дружини та найближчого їхнього оточення.

Про Коломойського

► Також видання згадало і про підозри колишнім високопосадовцям "Приватбанку". Зауважимо, що фігурантами справи є Олександр Дубілет, Володимир Яценко та Олена Бичихіна.

"У такий спосіб НАБУ підвищило сподівання, що українська влада зможе підібратися до ексвласників банку – Коломойського та його бізнес- партнерів", – пише Financial Times.