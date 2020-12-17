Президент Володимир Зеленський відреагував на те, що у його французького колеги Еммануеля Макрона виявили коронавірус. Зокрема, він побажав главі Франції швидкого одужання та повернення до нормального ритму життя.

Зеленський заявив, що засмутився, коли почув про зараження Макрона. Про це український лідер написав на своїй сторінці у твіттері.

Актуально У президента Франції Еммануеля Макрона – COVID-19: що відомо

Засмучений новиною про те, що у президента Франції Еммануеля Макрона діагностували COVID-19. Бажаю якнайшвидшого одужання та повернення до нормального ритму життя. Бажаю міцного здоров'я всім французам і одужання тим, хто бореться з хворобою. Україна з вами!

– наголосив президент.

Upset by news that @EmmanuelMacron was diagnosed #COVID19 positive. I wish you a speedy recovery and return to normal pace of life. I also wish good health to all French people and recovery to those who are struggling with the disease. #Ukraine is with you! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 17, 2020

Зверніть увагу! Раніше і сам Зеленський хворів на небезпечний вірус. Про зараження COVID-19 чиновник повідомив 9 листопада. Президент заявляв, що почувається нормально. На самоізоляції він перебував у столичній клініці "Феофанія".

Що відомо про коронавірус у Макрона