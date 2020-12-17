Зеленський відреагував на COVID-19 у Макрона: що сказав президент
Президент Володимир Зеленський відреагував на те, що у його французького колеги Еммануеля Макрона виявили коронавірус. Зокрема, він побажав главі Франції швидкого одужання та повернення до нормального ритму життя.
Зеленський заявив, що засмутився, коли почув про зараження Макрона. Про це український лідер написав на своїй сторінці у твіттері.
Актуально У президента Франції Еммануеля Макрона – COVID-19: що відомо
Засмучений новиною про те, що у президента Франції Еммануеля Макрона діагностували COVID-19. Бажаю якнайшвидшого одужання та повернення до нормального ритму життя. Бажаю міцного здоров'я всім французам і одужання тим, хто бореться з хворобою. Україна з вами!
– наголосив президент.
Що відомо про коронавірус у Макрона
- Про те, що Макрон інфікувався коронавірусом стало відомо 17 грудня.
- Він на тиждень самоізолювався та перейшов на дистанційну роботу.
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