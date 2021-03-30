В Офісі Президента заявили, що Володимир Зеленський відвідає Польщу. Візит до Варшави планують на початку травня.

Очільник країни візьме участь в урочистостях з нагоди 230-ї річниці Конституції Польщі. Про це повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква.

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Візит до Варшави планують у травні

За його словами, сторони узгодили графік контактів на найвищому рівні на 2021 рік. В Офісі Президента очікують на участь президента Польщі Анджея Дуди:

в інавгураційному саміті Кримської платформи;

в заходах з нагоди 30-річчя Незалежності України.

Ми плануємо візит президента Володимира Зеленського до Варшави у травні для участі разом з іншими європейськими лідерами в урочистостях з нагоди 230-ї річниці Конституції Польщі,

– заявив Жовква.

Він зауважив, що ця подія є дуже важливою для кожної держави. "Тому підтримка друзів як ніколи актуальна", – додав заступник глави ОП.

Засідання Консультаційного комітету очільників України і Польщі

У форматі відеоконференції 29 березня відбулось XXIX засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі у форматі відеоконференції.

Сторони підтвердили, що готові підтримувати один одного та обмінюватись досвідом, який сприятиме тому, що Україна отримає членство у Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору.