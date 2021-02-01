Президент Володимир Зеленський може підписати указ про введення санкції проти Республіки Нікарагуа. Раніше на необхідності запровадження обмежень проти держави наголошувало МЗС України.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Президент може передати указ про введення санкцій проти Республіки Нікарагуа Верховній Раді вже з 1 лютого. Про це заявив перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук.

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У президента на підписі є указ про введення санкцій проти Нікарагуа – це рішення РНБО. У разі підписання президентом цього указу, треба забезпечити вимоги закону про внесення його на розгляд Верховної Ради протягом 48 годин,

– пояснив Стефанчук.

Чому проти Нікарагуа введуть санкції

►Нікарагуа – це країна у Центральній Америці. Вона першою визнала окупацію Росією частини територій Донецької та Луганської областей. Ба навіть більше, Нікарагуа створила у Криму своє дипломатичне представництво та призначила "почесного консула".

►Ним став експредставник Путіна в Криму Олег Бєлавенцев. У листопаді 2020 року пані посол Нікарагуа в Росії Альба Асусена Торрес прибула у Сімферополь на церемонію відкриття консульства.

►У Міністерстві закордонних справ України заявили, що за такі дії ініціюють введення санкцій проти Нікарагуа.

►До речі, держава постійно відмовляється голосувати за резолюцію ООН про визнання Росії агресором.