Володимир Зеленський підтвердив, що 19 березня відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони. Однак поки невідомо, які саме питання будуть на порядку денному.

Про це глава держави повідомив на засіданні Ради реформ. Раніше засідання РНБО анонсували нардепи та ЗМІ.

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Засідання РНБО 19 березня точно буде

У нас день сьогодні (19 березня – 24 канал) важливий та насичений. Після засідання Ради реформ буде засідання РНБО України,

– заявив Зеленський.

Цю інформацію також підтвердили й в Офісі Президента. Наразі невідомо, які саме питання розглядатимуть на засіданні.

Нагадаємо, перед новим засіданням РНБО президент ввів до її складу ще одного члена, а саме главу Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова.

Зверніть увагу! Раніше інформацію про те, що Зеленський скликає нове засідання РНБО, повідомило "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела в Офісі Президента. За словами співрозмовника видання, прийняття особливо гучних і сенсаційних рішень на засіданні не очікують.

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