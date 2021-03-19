Засідання РНБО сьогодні відбудеться: Зеленський підтвердив
Володимир Зеленський підтвердив, що 19 березня відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони. Однак поки невідомо, які саме питання будуть на порядку денному.
Джерело:24 канал
Про це глава держави повідомив на засіданні Ради реформ. Раніше засідання РНБО анонсували нардепи та ЗМІ.
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Засідання РНБО 19 березня точно буде
У нас день сьогодні (19 березня – 24 канал) важливий та насичений. Після засідання Ради реформ буде засідання РНБО України,
– заявив Зеленський.
Цю інформацію також підтвердили й в Офісі Президента. Наразі невідомо, які саме питання розглядатимуть на засіданні.
Нагадаємо, перед новим засіданням РНБО президент ввів до її складу ще одного члена, а саме главу Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова.
Результати попередніх засідань РНБО: основне
- На засіданні 2 лютого РНБО ввела санкції проти Тараса Козака та його телеканалів NewsOne, 112 та ZIK.
- 19 лютого наклали санкції на 19 юридичних і 8 людей. Серед них – проросійський політик Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.
- 26 лютого президент провів закрите засідання РНБО. На ньому запровадили санкції проти 10 посадовців вищого офіцерського складу, які зрадили Україну.
- А 11 березня РНБО доручила СБУ перевірити всіх нардепів, які у 2010 році голосували за Харківські угоди. Крім того, затвердили рішення про необхідність націоналізувати підприємство "Мотор-Січ".
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