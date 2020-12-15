Президент Зеленський підтримав створення у Києві меморіалу "Бабин Яр". Крім цього, глава держави затвердив низку заходів до 80 річниці розстрілу євреїв.

Так, Зеленський підписав відповідний указ, повідомляє пресслужба Офісу Президента. Читайте також Історії тих, хто загинув в Бабиному Яру: меморіал Голокосту покаже першу аудіовиставу "29/09" Відтак прем'єр-міністра та главу Офісу Президента призначили співголовами Організаційного комітету щодо розвитку Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Який план заходів Кабмін має затвердити план заходів щодо 80 роковин трагедії Бабиного Яру. Зокрема, планують встановити композиційні елементи Алеї Праведників у заповіднику, розширити зони охорони заповідника та завершити облаштування меморіальний музей пам’яті жертв трагедії у Києві. Також передбачать проведення жалобних заходів та організують міжнародну наукову конференцію, присвячену роковинам. Зверніть увагу! У вересні 1941 року за 2 дні у Бабиному Яру розстріляли понад 30 тисяч євреїв. Це була одна з найбільших масових акцій знищення мирних людей під час Другої світової війни.