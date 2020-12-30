Президент Володимир Зеленський 30 грудня підписав закон про зміни до Податкового кодексу. Вони стосуються декларування та зменшення навантаження на платників податків.

Верховна Рада схвалила законопроєкт ще 17 грудня. Про це повідомили в Офісі Президента.

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Що передбачають зміни

Впровадження прозорих механізмів реалізації обмежень, аби люди не ухилялись від податків.

Визначення чітких правил оподаткування контрольованих іноземних компаній. Крім того, людям дадуть більше часу для збору даних, аби задекларувати об'єкти.

Також документ вносить зміни у податкове законодавство. Зокрема, уточнює підстави припинення адміністративного арешту, коригує положення про фінансовий результат до оподаткування, тощо.

Для чого потрібні зміни

В Офісі Президента наголосили, що зміни прийняли, аби зменшити навантаження на бізнес щодо сплати податків. Крім того, за допомогою законопроєкту можуть залучити нові інвестиції та вивести економіку з тіні. Відтак доходи у державний та місцевий бюджет зростуть.

До слова, зміни були зумовлені через пандемію коронавірусу та карантинних обмежень, які запровадили у світі.