Зеленський підписав закон щодо створення Бюро економічної безпеки

Джерело:Офіс Президента
Український президент Володимир Зеленський підписав закон "Про Бюро економічної безпеки України". Новий орган відповідатиме за боротьбу з економічними злочинами.
У Зеленського пояснили, що Бюро отримає відповідні повноваження СБУ та Податкової міліції. Проте його основною функцією буде аналітична робота, а не силові повноваження.
Читайте також Негарно вийшло, – Аваков про те, що в Бюро економічної безпеки вищі зарплати, ніж в поліції
Тож відповідно СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки.
"Це дасть змогу СБУ сфокусуватися на завданнях, безпосередньо пов'язаних з безпекою держави та контррозвідувальною діяльністю у сфері економіки", – зазначили в ОП.
Зазначимо, що народні депутати ухвалили закон про створення Бюро економічної безпеки ще 28 січня. Його підтримали 242 голосами.
Новостворене Бюро аналізуватиме бенефіціарів фінансових операцій та з'ясовуватиме, чи є порушення закону в обігу грошей приватних або державних структур.Важливо! Підписаний президентом законопроєкт повинен створити інституційні умови для захисту економічних процесів від тиску силових органів.
Згідно із законом, Бюро є центральним органом виконавчої влади, його діяльність спрямовуватиме та координуватиме український уряд.