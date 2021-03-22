Український президент Володимир Зеленський підписав закон "Про Бюро економічної безпеки України". Новий орган відповідатиме за боротьбу з економічними злочинами.

У Зеленського пояснили, що Бюро отримає відповідні повноваження СБУ та Податкової міліції. Проте його основною функцією буде аналітична робота, а не силові повноваження.

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Тож відповідно СБУ втратить невластиві спецслужбам функції з розслідування злочинів щодо корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки.

"Це дасть змогу СБУ сфокусуватися на завданнях, безпосередньо пов'язаних з безпекою держави та контррозвідувальною діяльністю у сфері економіки", – зазначили в ОП.

Зазначимо, що народні депутати ухвалили закон про створення Бюро економічної безпеки ще 28 січня. Його підтримали 242 голосами.

Що ще відомо про новий орган

Новостворене Бюро аналізуватиме бенефіціарів фінансових операцій та з'ясовуватиме, чи є порушення закону в обігу грошей приватних або державних структур.

Важливо! Підписаний президентом законопроєкт повинен створити інституційні умови для захисту економічних процесів від тиску силових органів.

Згідно із законом, Бюро є центральним органом виконавчої влади, його діяльність спрямовуватиме та координуватиме український уряд.

Серед повноважень Бюро: