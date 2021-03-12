Закон про посилення відповідальності за порушення ПДР остаточно вступає в дію: його підписав президент. Відтак штрафи за водіння в стані сп'яніння чи без ременя безпеки зросли.

Відповідний закон №2695 Верховна Рада ухвалила ще 16 лютого. Він передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за окремі порушення безпеки дорожнього руху. Дізнайтеся Як експерти оцінюють нові штрафи для водіїв Порушення ПДР: що змінює закон Водіння напідпитку Штраф зростає до 17 тисяч гривень (раніше – 10,2 тисячі) з позбавленням водійських прав на рік. За повторне порушення протягом року – 34 тисячі гривень штрафу з позбавленням прав на 3 роки. Якщо водій порушить втретє – штраф у 51 тисячу гривень, позбавлення прав на 10 років і конфіскацію транспортного засобу. Крім того, водієві може загрожувати адміністративний арешт: за повторне порушення – до 10 діб із позбавленням водійських прав на 3 роки, плюс оплатне вилучення авто; за порушення втретє – до 15 діб з позбавленням водійських прав на 10 років, плюс конфіскація авто. Інші штрафи Окрім того, новий закон збільшує штрафи за: порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами,

обмежує швидкість руху,

проїзд на заборонний сигнал,

залишення місця ДТП,

за керування транспортним засобом особою, яка не має посвідчення водія.

Посилення відповідальності за керування авто нетверезим / Інфографіка 24 каналу