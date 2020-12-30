Президент Володимир Зеленський 30 грудня 2020 року підписав закон про внутрішній водний транспорт. Парламент ухвалив відповідний законопроєкт ще 3 грудня.

Документ визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

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Реалізація закону сприятиме розвитку берегової інфраструктури українських річок, покращенню стану річкового господарства, розвитку на конкурентних засадах ринку послуг внутрішнього водного транспорту,

– сказали в Офісі Президента.

Що передбачає закон

Він врегульовує відносини в галузі судноплавства на внутрішніх водних шляхах України:

встановлюються умови роботи внутрішнього водного транспорту;

окреслюються вимоги використання внутрішніх водних шляхів та їхніх берегових смуг для судноплавства;

внормовується питання затонулого майна;

окреслюється відповідальність судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт тощо.

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Також закон імплементує основні вимоги директив та регламентів Європейського Союзу згідно з Угодою про асоціацію.

В Офісі Президента зауважили, що в Україні лише 1% вантажних перевезень здійснювався річками, хоча це найдешевший і найекологічніший спосіб доставлення вантажів у світі. Коли закон набуде чинності, у нашій державі з'явиться конкурентний ринок річкових перевезень вантажів.

У відомстві додали, що за підрахунками Міністерства інфраструктури, це дасть змогу збільшити вантажопотік до 30 мільйонів тонн на рік та створити економічний ефект для держави в обсязі близько 13 – 16 мільярдів гривень щороку.