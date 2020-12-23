Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який відновлює відповідальність за недостовірне декларування та неподання декларацій.

Документ усуває прогалини в законодавстві, спричинені рішенням КСУ. Повідомлення про це з'явилося на сайті Офісу Президента ввечері 23 грудня.

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Відповідні зміни внесуть до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Закону України "Про запобігання корупції".

Що передбачає закон

Він відновлює кримінальну відповідальність за брехню в е-деклараціях, але тепер – без позбавлення волі, лише з її обмеженням.

Збільшили також поріг відповідальності – брехнею тепер вважатиметься сума у понад 1 мільйон гривень.

Внесення чиновником неправдивої інформації на суму від 1 до 8,5 мільйонів гривень передбачає штраф від 42 тисяч до 51 тисячі гривень або громадські роботи з позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років.

При приховуванні статків на понад 8, 5 мільйонів сума штрафу сягатиме до 85 тисяч гривень. Також можливе обмеження волі до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади.

Довідка. Перед ухваленням скандального рішення КСУ за неправдиве декларування чиновникам загрожувало ув'язнення або понад 500 тисяч гривень штрафу.

Депутати назвали таке рішення компромісом, який влаштовує усі фракції. У відповідь НАЗК звернулося до президента, аби він закон ветував. Критикують такі норми й експерти.

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