Зеленський підписав закон про відповідальність за брехню в деклараціях
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який відновлює відповідальність за недостовірне декларування та неподання декларацій.
Документ усуває прогалини в законодавстві, спричинені рішенням КСУ. Повідомлення про це з'явилося на сайті Офісу Президента ввечері 23 грудня.
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Відповідні зміни внесуть до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та Закону України "Про запобігання корупції".
Що передбачає закон
- Він відновлює кримінальну відповідальність за брехню в е-деклараціях, але тепер – без позбавлення волі, лише з її обмеженням.
- Збільшили також поріг відповідальності – брехнею тепер вважатиметься сума у понад 1 мільйон гривень.
- Внесення чиновником неправдивої інформації на суму від 1 до 8,5 мільйонів гривень передбачає штраф від 42 тисяч до 51 тисячі гривень або громадські роботи з позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років.
- При приховуванні статків на понад 8, 5 мільйонів сума штрафу сягатиме до 85 тисяч гривень. Також можливе обмеження волі до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади.
- Депутати назвали таке рішення компромісом, який влаштовує усі фракції. У відповідь НАЗК звернулося до президента, аби він закон ветував. Критикують такі норми й експерти.
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