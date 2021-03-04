Зеленський підписав закон про відновлення конкурсів на державну службу

Президент Володимир Зеленський підписав закон про відновлення проведення конкурсів на зайняття посад держслужби. Парламент ухвалив документ 23 лютого – з вже внесеними главою держави правками.
Закон 18 лютого вже був ветований президентом. Володимир Зеленський повернув документ до парламенту – зі своїми правками.
До теми Зеленський сказав переглянути закон про конкурси на держслужбу: правки стосуються замів
Профільний комітет схвалив пропозиції глави держави. 23 лютого за оновлений проєкт проголосували 267 народних обранців.
Головні положення закону
Зверніть увагу!
- Вже протягом пів року після набрання чинності законом, потрібно оголосити конкурси на державні посади. Це стосуються тих посад, які обіймають особи з укладеним контрактом під час пандемії.
- Також закон скасовує положення, що суб'єкт призначення може ухвалити рішення про звільнення держслужбовця з посади категорії "А" з власної ініціативи, за поданням прем'єр-міністра України або відповідного міністра чи керівника центрального органу протягом 4 місяців з дня призначення голови уряду або відповідного міністра чи керівника державного органу.
- У документі виключили обмеження щодо виконання першим заступником міністра чи заступниками міністра (якщо посада міністра є вакантною) окремих повноважень міністра.
На ухваленні закону наполягали у Кабміні. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, через юридичні колізії з перебуванням на посаді в
иконувача обов'язків міністра енергетики Юрія Вітренка
, не могли виплатити зарплати шахтарям.