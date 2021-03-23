Іноземці мають здавати відбитки пальців для української візи: Зеленський підписав закон
Володимир Зеленський підписав закон щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз. Верховна Рада проголосувала за цей документ 4 березня 2021 року.
Джерело:Офіс Президента
Мета закону – вдосконалити візові процедури та запровадити оформлення іноземцям та особам без громадянства біометричних українських віз.
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Президент підписав закон про біометричні візи іноземцям
Зеленський підписав закон щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз,
– йдеться у повідомленні.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців після набрання чинності.
Нагадаємо, парламент ухвалив закон №1328-ІХ ще 4 березня 2021 року.
Що передбачає документ
- іноземці та особи без громадянства зобов'язані подавати в установленому Кабінетом Міністрів порядку свої біометричні дані під час оформлення візи, якщо інше не передбачено законодавством;
- неподання іноземцем своїх біометричних даних визначається як додаткова підстава для відмови йому в наданні української візи.
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