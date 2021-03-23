Володимир Зеленський підписав закон щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз. Верховна Рада проголосувала за цей документ 4 березня 2021 року.

Мета закону – вдосконалити візові процедури та запровадити оформлення іноземцям та особам без громадянства біометричних українських віз.

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Президент підписав закон про біометричні візи іноземцям

Зеленський підписав закон щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз,

– йдеться у повідомленні.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців після набрання чинності.

Нагадаємо, парламент ухвалив закон №1328-ІХ ще 4 березня 2021 року.

Що передбачає документ