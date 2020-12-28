Президент Володимир Зеленський підписав закон про реабілітацію у сфері охорони здоров'я. Документ передбачає надання якісної реабілітаційної допомоги безпосередньо у лікарнях із самого початку захворювання або травми.

Парламент ухвалив законопроєкт № 1053-ІХ ще 3 грудня 2020 року. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

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Закон створить умови для формування в Україні сучасної системи реабілітації, яка розвиватиметься за принципами та стандартами країн Євросоюзу. Також він забезпечить зниження впливу станів, що обмежують життєдіяльність або призводять до інвалідизації,

– наголосили в ОП.

Що передбачає закон

►Документ описує реабілітаційну допомогу до етапу настання стійкого обмеження життєдіяльності, тобто до проведення медико-соціальної експертизи та отримання особою статусу особи з інвалідністю.

►Визначає правові, організаційні та економічні засади проведення реабілітації осіб з обмеженнями повсякденного функціонування:

мовиться про принципи реабілітації українців;

визначення системи реабілітації та її складових.

►Крім того, документ узгоджує національну термінологію щодо реабілітації з тією, яку використовує ВООЗ.

Зверніть увагу! За відповідний законопроєкт проголосували 288 народних обранців.