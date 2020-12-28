Зеленський підписав закон про реабілітацію: що зміниться
Президент Володимир Зеленський підписав закон про реабілітацію у сфері охорони здоров'я. Документ передбачає надання якісної реабілітаційної допомоги безпосередньо у лікарнях із самого початку захворювання або травми.
Парламент ухвалив законопроєкт № 1053-ІХ ще 3 грудня 2020 року. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.
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Закон створить умови для формування в Україні сучасної системи реабілітації, яка розвиватиметься за принципами та стандартами країн Євросоюзу. Також він забезпечить зниження впливу станів, що обмежують життєдіяльність або призводять до інвалідизації,
– наголосили в ОП.
Що передбачає закон
►Документ описує реабілітаційну допомогу до етапу настання стійкого обмеження життєдіяльності, тобто до проведення медико-соціальної експертизи та отримання особою статусу особи з інвалідністю.
►Визначає правові, організаційні та економічні засади проведення реабілітації осіб з обмеженнями повсякденного функціонування:
- мовиться про принципи реабілітації українців;
- визначення системи реабілітації та її складових.
►Крім того, документ узгоджує національну термінологію щодо реабілітації з тією, яку використовує ВООЗ.
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