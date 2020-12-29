Володимир Зеленський 29 грудня підписав закон про адмінпротоколи НАЗК щодо суддів-корупціонерів. Він передбачає, що тепер голова Національного агентства з питань запобігання корупції або його заступник можуть складати протоколи на суддів КСУ, яких схопили на хабарі.

Раніше закон підтримала Верховна Рада. За нього проголосував 321 народний депутат. Про це мовиться у картці закону на сайті парламенту.

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17 грудня цей закон підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, а 18 грудня його передали на підпис президенту.

У чому суть закону

15 грудня ВР встановила окремий порядок складення протоколу про адміністративні правопорушення стосовно судді та судді Конституційного суду.

Ним передбачено, якщо звичайний суддя чи суддя Конституційного Суду вчинить адмінправопорушення, пов'язане з корупцією, то повноваження складати протоколи покладається на голову Національного агентства з питань запобігання корупції або його заступника.

Направлення протоколу до суду здійснюється у визначеному законом порядку, а про складання таких протоколів інформується відповідно Вища рада правосуддя або голова Конституційного Суду.

Такий порядок передбачає право уповноваженої особи складати протокол без присутності імовірного правопорушника та надсилати його рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про вручення для ознайомлення, надання пояснень, зауважень та підписання.

та надсилати його рекомендованим поштовим відправленням із повідомленням про вручення для ознайомлення, надання пояснень, зауважень та підписання. Крім того, створюються процесуальні можливості для надсилання протоколів про адміністративні правопорушення до органів, уповноважених розглядати відповідні справи, за умови, коли протокол підписаний лише однією стороною (особою, уповноваженою складати такі протоколи).

Зауважимо, що президент Володимир Зеленський 25 грудня 2020 року підписав закон щодо повного відновлення повноважень НАЗК, які заблокував Конституційний Суд. Кабмін ухвалив відповідний законопроєкт ще 15 грудня.