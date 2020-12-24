Президент Володимир Зеленський підписав закон, який продовжив дію закону "Про особливий порядок місцевого самоуправління в окремих районах Донецької та Луганської областей". Діятиме документ до кінця 2021 року.

Раніше закон ухвалила Верховна Рада

Про те, що закон підписаний главою держави, мовиться на сайті Верховної Ради. 15 грудня в цілому за документ проголосували 304 нардепи.

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Про що мовиться у законі

Закон ухвалили у вересні 2014 року за ініціативи п'ятого президента Петра Порошенка.

Документ набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки.

З жовтня 2017 року термін дії закону продовжували 1 раз на рік.

Згідно з законом, особливий порядок місцевого самоврядування на окупованих територіях почне діяти лише після виведення з України всіх російських військ.

Також має відбутися повне припинення вогню та Україна повинна отримати контроль над окупованими територіями.

Лише після цього на Донбасі можна буде провести вибори.

У Раді наголошували, що ухвалення закону необхідне