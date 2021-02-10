Зеленський підписав закон про державну підтримку інвестиційних проєктів: деталі
Президент Володимир Зеленський 10 лютого 2021 року підписав закон "Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні". Нардепи схвалили його ще 17 грудня 2020 року.
Джерело:Офіс Президента
Закон № 1116-ІХ сприятиме відновленню інвестиційної активності в Україні після кризового 2020 року.
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Що передбачає документ
- Закон визначає можливість отримання податкових пільг;
- забезпечення інвестиційних проєктів об'єктами суміжної інфраструктури;
- надання переважного права землекористування земельними ділянками державної або комунальної власності для реалізації інвестиційних проєктів;
- закріплення гарантій інвестора через укладення прямого договору з Кабінетом Міністрів;
- загальний обсяг державної підтримки не має перевищувати 30% від суми інвестицій у проєкт;
- закон передбачає створення спеціальної урядової уповноваженої установи, що займатиметься допомогою інвесторам від початку проєкту й протягом усього часу його тривалості.
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