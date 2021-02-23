Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України". Це дозволить завершити процес розмежування державного кордону.

Цей закон ухвалив парламент 2 лютого 2021 року. Тоді його підтримали 294 народних депутати. Глава держави підписав закон 23 лютого 2021. Цікаво Верховний Суд і Держгеокадастр: названо ключові рішення у земельних спорах Що передбачає закон Цей документ дозволяє внести до Державного земельного кадастру відомості про державний кордон України на підставі затверджених документів демаркації (редемаркації, делімітації) державного кордону.

Виключається документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України. Також відповідні зміни внесено до законів України "Про землеустрій" та "Про Державний земельний кадастр". Закон набере чинності з 23 лютого. Нагадаємо. У 2014 році Кабмін схвалив проєкт Указу Президента України Петра Порошенка про односторонню демаркацію кордону з Росією.