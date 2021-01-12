Володимир Зеленський підписав закон про електронні комунікації, який у грудні 2020 року ухвалив парламент. Документ набере чинності 1 січня 2022 року.

Президент України 12 січня підписав закон "Про електронні комунікації", повідомили у телеграмі Верховної Ради.

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Парламент ухвалив його 16 грудня 2020 року. Документ набере чинності 1 січня 2022 року.

Що передбачає закон про електронні комунікації

встановлює правову основу діяльності у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру;

визначає повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної діяльності;

окреслює права, обов'язки та засади відповідальності людей та компаній, які беруть участь у діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами.

Голова профільного Комітету Олександр Федієнко повідомив, що тепер відновлюють робочу групу, яка працюватиме над законопроєктом щодо регулятора.

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Як на підписання закону відреагували у Мінцифри

Підписання закону реформує застарілі регуляторні рамки у сфері електронних комунікацій відповідно до найновіших європейських норм. Про це повідомили в телеграмі Міністерства цифрової трансформації.

Це стратегічне рішення для розвитку галузі й необхідний євроінтеграційний крок на шляху до входження України до Єдиного цифрового ринку ЄС,

– йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що документ дозволить надати рівний доступ усім громадянам до зв'язку та інтернету.