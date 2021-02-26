Зеленський підписав указ про заходи щодо деокупації та реінтеграції Криму

26 лютого 2021 , 13:39
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Джерело:

Офіс Президента

В Україні 26 лютого відзначають річницю кримськотатарського спротиву російській окупації. Президент Володимир Зеленський у цей день підписав указ про заходи щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.

Зеленський доручив уряду організацію та запуск "Кримської платформи".

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Сьогодні я підписав указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію Криму. Заходи для розвитку й підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав мешканців півострова,
– заявив президент.

Він додав: "Я щиро вірю, що настане день, коли я зможу скасувати власний указ – просто тому, що він втратить актуальність і Крим повернеться до складу України".

Що відомо про День спротиву кримських татар

  • 26 лютого 2014 року у Сімферополі відбувся мітинг за територіальну цілісність України та проти агресії Росії.
  • На вулицю вийшли близько 10 тисяч кримських татар.
  • Цей день став для України символом опору російської окупації.
Зверніть увагу! Перший саміт "Кримської платформи" відбудеться в Україні 23 серпня 2021 року. На ньому українські політики та міжнародні чиновники обговорять питання деокупацію півострову.

Наша держава планує надіслати запрошення також Росії. Однак міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Москва швидше за все не погодиться взяти участь у обговоренні.