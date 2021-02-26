В Україні 26 лютого відзначають річницю кримськотатарського спротиву російській окупації. Президент Володимир Зеленський у цей день підписав указ про заходи щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованого Криму.

Зеленський доручив уряду організацію та запуск "Кримської платформи".

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Сьогодні я підписав указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію Криму. Заходи для розвитку й підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав мешканців півострова,

– заявив президент.

Він додав: "Я щиро вірю, що настане день, коли я зможу скасувати власний указ – просто тому, що він втратить актуальність і Крим повернеться до складу України".

Що відомо про День спротиву кримських татар

26 лютого 2014 року у Сімферополі відбувся мітинг за територіальну цілісність України та проти агресії Росії.

На вулицю вийшли близько 10 тисяч кримських татар.

Цей день став для України символом опору російської окупації.