Зеленський підписав указ про військовий призов: точні дати

Президент Володимир Зеленський 24 лютого підписав указ про призов на строкову військову службу. Відповідно визначили дати. Цьогоріч призовників не залучатимуть до Операції Об'єднаних сил.

Призов на службу проведуть протягом квітня – червня та жовтня – грудня 2021 року.

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Точні дати призову Призовні комісії почнуть роботу 1 квітня та 1 жовтня 2021 року.

Готуватись до призову почнуть з 1 березня та 1 вересня 2021 року. Звільнення в запас строковиків має відбутися у квітні – липні та в жовтні – грудні. У січні 2022 року звільнять військових, яких призвали у липні 2020 року. Хто зможе "відстрочити"

Учні та студенти матимуть право на відстрочку для здобуття освіти. Зокрема, ті, що навчаються:

у школах та закладах професійної освіти з денною формою навчання;

закладів фахової передвищої освіти з денною формою навчання;

закладів середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

інтернатури, аспірантури або докторантури.

Відстрочка також передбачена українцям за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.

Сухопутних військ зазначали, що навесні й восени до війська планують призвати 32 тисячі строковиків.

У командуванні