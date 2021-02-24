Зеленський підписав указ про військовий призов: точні дати

Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський 24 лютого підписав указ про призов на строкову військову службу. Відповідно визначили дати. Цьогоріч призовників не залучатимуть до Операції Об'єднаних сил.
Призов на службу проведуть протягом квітня – червня та жовтня – грудня 2021 року.
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Звільнення в запас строковиків має відбутися у квітні – липні та в жовтні – грудні. У січні 2022 року звільнять військових, яких призвали у липні 2020 року.
Учні та студенти матимуть право на відстрочку для здобуття освіти. Зокрема, ті, що навчаються:
Відстрочка також передбачена українцям за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.Зверніть увагу! У командуванні Сухопутних військ зазначали, що навесні й восени до війська планують призвати 32 тисячі строковиків.