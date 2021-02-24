Зеленський підписав указ про військовий призов: точні дати
Президент Володимир Зеленський 24 лютого підписав указ про призов на строкову військову службу. Відповідно визначили дати. Цьогоріч призовників не залучатимуть до Операції Об'єднаних сил.
Джерело:Офіс Президента
Призов на службу проведуть протягом квітня – червня та жовтня – грудня 2021 року.
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Точні дати призову
- Призовні комісії почнуть роботу 1 квітня та 1 жовтня 2021 року.
- Готуватись до призову почнуть з 1 березня та 1 вересня 2021 року.
Звільнення в запас строковиків має відбутися у квітні – липні та в жовтні – грудні. У січні 2022 року звільнять військових, яких призвали у липні 2020 року.
Хто зможе "відстрочити"
Учні та студенти матимуть право на відстрочку для здобуття освіти. Зокрема, ті, що навчаються:
- у школах та закладах професійної освіти з денною формою навчання;
- закладів фахової передвищої освіти з денною формою навчання;
- закладів середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;
- інтернатури, аспірантури або докторантури.
Відстрочка також передбачена українцям за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.
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