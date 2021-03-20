Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про створення центру протидії інформації" 19 березня. Глава держави, таким чином, увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про функціонування нового органу для боротьби з пропагандою та фейками.

Указ президента опублікували на сайті його офіційного інтернет-представництва. Указ набирає чинності з моменту його опублікування. Контроль за виконанням рішення поклали на секретаря РНБО Олексія Данілова.

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Створення органу ухвалили на засіданні РНБО

Зазначимо, що раніше ідею створення Центру протидії дезінформації озвучив саме президент Володимир Зеленський. Ініціативу глави держави підтримали на засіданні РНБО 11 березня.

До роботи залучать представників розвідки

Орган функціонуватиме при Раді нацбезпеки – у ситуаційному центрі на Банковій, у Києві. До роботи залучать представників розвідувальної спільноти, а також усі відповідні міністерства та відомства.

Важливо! Мета діяльності Центру, передусім, – протидія російській пропаганді та дезінформації. Як раніше повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, бажання співпрацювати з новоствореним органом уже виявили партнери з-за кордону.