Зеленський підписав указ про санкції Медведчуку, Марченко та іншим
Український президент Володимир Зеленський підписав офіційний указ про запровадження санкцій проти 8 людей, серед яких – Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко, а також щодо 19 компаній.
Джерело:Офіс Президента
Тож тепер рішення РНБО щодо обмежувальних заходів, ухвалене напередодні, набуло чинності. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.
Цікаво Україна ввела санкції проти Медведчука: з'явилася реакція США
Зауважимо, що контроль за виконанням відповідного рішення покладено на секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данилова.
Хто під санкціями:
- Віктор Медведчук – нардеп від ОПЗЖ, кум Путіна;
- Оксана Марченко – дружина Медведчука;
- Наталія Лавренюк – цивільна дружина Тараса Козака;
- Костянтин Вацьковський – росіянин, пов'язаний з нафтовим бізнесом;
- Сергій Лісогор – росіянин, пов'язаний з нафтовим бізнесом;
- Валерій Донченко – росіянин, пов'язаний з нафтовим бізнесом;
- Олександр Маслюк – росіянин, пов'язаний з нафтовим бізнесом;
- Михайло Попов – росіянин, пов'язаний з нафтовим бізнесом.
Що передбачають санкції проти Медведчука:
► Блокування його активів, обмеження торгових операцій та припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.
► Крім цього – анулювання ліцензій на користування надрами. Заборонений і транзит ресурсів по території України, виведення капіталів за кордон.
► Медвечук тепер не зможе брати участь у приватизації. За кордоном він не зможе інвестувати та розміщувати валютні цінності на рахунках.
Реакція на рішення РНБО
США одними з перших підтримали рішення щодо введення санкцій проти Медведчука та його оточення. Там наголосили, що запровадили обмеження щодо політика ще в 2014 році.
Росія прогнозовано обурилася. Там поспішили заявити, що в Україні "набирають сили репресивні дії". І навіть цинічно згадали про загострення ситуації на Донбасі.
У відповідь на санкції скандальна Оксана Марченко заявила, що вступила у лави ОПЗЖ. У лавах проросійської партії вона хоче "боротися з зеленим свавіллям і беззаконням".
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