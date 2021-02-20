Український президент Володимир Зеленський підписав офіційний указ про запровадження санкцій проти 8 людей, серед яких – Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко, а також щодо 19 компаній.

Тож тепер рішення РНБО щодо обмежувальних заходів, ухвалене напередодні, набуло чинності. Про це повідомили на сайті Офісу Президента.

Цікаво Україна ввела санкції проти Медведчука: з'явилася реакція США

Зауважимо, що контроль за виконанням відповідного рішення покладено на секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данилова.

Віктор Медведчук – нардеп від ОПЗЖ, кум Путіна;

Оксана Марченко – дружина Медведчука;

Наталія Лавренюк – цивільна дружина Тараса Козака;

Костянтин Вацьковський – росіянин, пов'язаний з нафтовим бізнесом;

Сергій Лісогор – росіянин, пов'язаний з нафтовим бізнесом;

Валерій Донченко – росіянин, пов'язаний з нафтовим бізнесом;

Олександр Маслюк – росіянин, пов'язаний з нафтовим бізнесом;

Михайло Попов – росіянин, пов'язаний з нафтовим бізнесом.

Що передбачають санкції проти Медведчука:

► Блокування його активів, обмеження торгових операцій та припинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.

► Крім цього – анулювання ліцензій на користування надрами. Заборонений і транзит ресурсів по території України, виведення капіталів за кордон.

► Медвечук тепер не зможе брати участь у приватизації. За кордоном він не зможе інвестувати та розміщувати валютні цінності на рахунках.

Реакція на рішення РНБО

США одними з перших підтримали рішення щодо введення санкцій проти Медведчука та його оточення. Там наголосили, що запровадили обмеження щодо політика ще в 2014 році.

Росія прогнозовано обурилася. Там поспішили заявити, що в Україні "набирають сили репресивні дії". І навіть цинічно згадали про загострення ситуації на Донбасі.

У відповідь на санкції скандальна Оксана Марченко заявила, що вступила у лави ОПЗЖ. У лавах проросійської партії вона хоче "боротися з зеленим свавіллям і беззаконням".