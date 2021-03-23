Зеленський підписав указ про зміну санкційних списків: з кого зняли обмеження

Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції від 23 березня. Зокрема, до санкційних списків внесли зміни.

Так, зі списку виключили кількох людей та підприємство.

До теми 2 російські банки опинилися під санкціями: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Кого виключили зі списку

росіян Олексія і Дмитра Ананьєвих.

російське акціонерне товариство "Башкірська содова компанія".

Санкції стосуються низки російських ЗМІ. Наприклад, gazeta.ru, lenta.ru, ukraina.ru, rt.com, utro.ru. Також – росіян та французів. Зокрема, 3 депутатів Європарламенту, які їздили окупованого Криму.

Крім того, Кабінету міністрів разом із Службою безпеки та Нацбанком доручили забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій. Натомість Міністерство закордонних справ має проінформувати США, ЄС та інші країни про санкції. Їм запропонують ввести аналогічні обмеження.

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