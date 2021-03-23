Зеленський підписав указ про зміну санкційних списків: з кого зняли обмеження
Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції від 23 березня. Зокрема, до санкційних списків внесли зміни.
Джерело:указ Зеленського
Так, зі списку виключили кількох людей та підприємство.
До теми 2 російські банки опинилися під санкціями: Зеленський ввів у дію рішення РНБО
Кого виключили зі списку
- росіян Олексія і Дмитра Ананьєвих.
- російське акціонерне товариство "Башкірська содова компанія".
Санкції стосуються низки російських ЗМІ. Наприклад, gazeta.ru, lenta.ru, ukraina.ru, rt.com, utro.ru. Також – росіян та французів. Зокрема, 3 депутатів Європарламенту, які їздили окупованого Криму.
Крім того, Кабінету міністрів разом із Службою безпеки та Нацбанком доручили забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій. Натомість Міністерство закордонних справ має проінформувати США, ЄС та інші країни про санкції. Їм запропонують ввести аналогічні обмеження.
Санкції РНБО: останні рішення
- 2 лютого РНБО запровадила персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, соратника кума Путіна Віктора Медведчука. Канали Козака, зокрема ZIK, NewsOne і "112 Україна" припинили роботу.
- Згодом санкції наклали і на самого Медведчука та його дружину Оксану Марченко.
- 19 березня РНБО наклала економічні санкції на низку колишніх високопосадовців. Мовиться про Віктора Януковича та Миколу Азарова.
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